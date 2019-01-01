مباحثات رباعية بالخارجية الروسية حول الاتفاق النووي مع إيران

بحث سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الثلاثاء، مع كل من سفيري بريطانيا وفرنسا والقائم بالأعمال الألماني المؤقت لدى موسكو، الوضع المتعلق بتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني.

وقالت الخارجية الروسية - في بيان - أن ريابكوف ناقش خلال اللقاء الموقف من تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك في ضوء الاجتماع الاستثنائي المزمع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية غدا الأربعاء.

وأضاف البيان أنه جرى التأكيد أثناء اللقاء على ضرورة تكثيف الجهود الجماعية لجميع المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك إيران ودول الثلاثي الأوروبي (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، من أجل الحفاظ على الاتفاقيات المتعلقة بالملف النووي الإيراني.