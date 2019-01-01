محمد فراج يكشف كواليس مشاركته في «الممر»

قال الفنان محمد فراج، إن السبب الرئيس في قبوله للمشاركة في فيلم «الممر»، هو المخرج شريف عرفة، مؤكدًا أنه وافق على الفور لمجرد علمه أن الأخير يطلبه للمشاركة في أحد أفلامه.

وأضاف فراج خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامية لانا الجندي بقناة «سكاي نيوز عربية» خلال حضوره العرض الخاص الثاني للفيلم بدولة الإمارات، رفقة الفنان أحمد عز والفنان أحمد رزق، أن فريق عمل الفيلم تجمعه أشياء كثيرة مشتركة، لكن أول هذه العناصر هو شريف عرفة وموافقتهم جميعًا على المشاركة بالفيلم بمجرد علمهم أنه المخرج، معلقًا: «لما قالولي أستاذ شريف عايزك منمتش قعدت يومين تلاتة أفكر مش فاهم هعمل إيه.. هقول أه طبعا بس عايز أعرف هعمل دور إيه».

وتابع أنه بمجرد معرفته بأنه سيؤدي شخصية عسكري صعيدي في فيلم حربي وافق على الفور، لافتًا إلى أن العمل مع «عرفة» كان حلمًا بالنسبة له منذ الطفولة، لذلك التجربة ككل رغم ما فيها من مخاطرة إلا إنها كانت ممتعة للغاية.

في نفس السياق، أوضح «فراج» أن فريق العمل اندمجوا للغاية سويًا، وحزن الجميع لانتهاء التصوير، مشيرًا إلى أنه كانت حالته المزاجية تسوء، لأنه يريد لهذه الأجواء أن تستمر لأطول فترة ممكنة.

وأكد أن فيلم «الممر» تجربة حقيقية وجديدة للغاية بالنسبة له، لا سيما عمله مع كوكبة كبيرة من النجوم لأول مرة، موجهًا الشكر لإدارة الشؤون المعنوية ورجال القوات المسلحة لمساندتهم فريق العمل في أن يظهر الفيلم بهذا الشكل، قائلا: «أنا في الحقيقة لم أدخل الجيش فكان الفيلم ده تجربة مهمة بالنسبة لي».

يذكر أن فيلم «الممر» من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، ومن بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، وأسماء أبو اليزيد، ويناقش «الممر» المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.