المشرعون البريطانيون يؤيدون زواج المثليين والإجهاض في أيرلندا الشمالية

أيد المشرعون في مجلس العموم البريطاني اليوم الثلاثاء، بأغلبية كبيرة زواج المثليين ومنح حقوق أوسع للإجهاض في أيرلندا الشمالية، إذا فشل الإقليم في استئناف عمل حكومته المفوضة بحلول 21 أكتوبر.

وقال النائب العمالي كونور ماكجين، الذي اقترح تعديل زواج المثليين في مشروع قانون حكومي، إن هذه الخطوة كانت مهمة للغاية لأن "الحقوق المؤجلة هي حقوق محظورة"، في إشارة إلى انهيار حكومة تقاسم السلطة في ايرلندا الشمالية منذ يناير 2017 .

وتم ادخال التعديلين على مشروع قانون للحكومة البريطانية يهدف إلى إرجاء التزامها بالدعوة إلى انتخابات للمجلس التشريعي في ايرلندا الشمالية حتى أكتوبر.

وقال ماكجين "سنسن القانون هنا وعندما يعود المجلس التشريعي للعمل، تظل السلطة معه ليغير القانون".