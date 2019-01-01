عامل في النمسا يتعرض لاصابات خطيرة إثر سقوط خزانين كبيرين من فوق رافعة واصطدامهما به

قالت الشرطة النمساوية، اليوم الثلاثاء، إن عاملا تعرض لإصابات خطيرة، بعد سقوط خزانين كبيرين، يحتويان على "بول"، من فوق رافعة، واصطدامهما به.

ووقع الحادث صباح أمس الاثنين عندما كان الشاب -25 عاما- يعمل على تنظيف قطعة أرض أقيم عليها مهرجان في مدينة إيجندورف، الواقعة جنوب العاصمة النمساوية فيينا.

وكان العامل يحاول تثبيت الخزانين – اللذين تبلغ سعة كل منهما 1000 لتر – بيديه، بينما كان زميله في العمل يقود الرافعة عندما انزلقا.

وتمكن سائق الرافعة من رفع الخزانين سريعا. وقد تصادف وجود ممرضتين في مكان الحادث، قامتا بتقديم الإسعافات الأولية للشاب المصاب.

وتم نقل العامل بمروحية إلى مستشفى قريب.

وقالت الشرطة إنه قد تم ابلاغ النائب العام بالواقعة.