وفاة مؤسس سلسلة متاجر بريمارك للملابس عن عمر 83 عاما

توفي مؤسس سلسلة متاجر بريمارك للملابس، آرثر ريان، عن عمر 83 عامًا، حسبما أكدت الشركة الأم العملاقة لتجارة التجزئة الأيرلندية، أسوشيتد بريتش فودز الاثنين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).



كان ريان قد افتتح أول متجر لسلسلة الأزياء في عام 1969 في دبلن، تحت اسم بينيس، والذي لا يزال يطلق على المحلات التجارية في أيرلندا حتى اليوم.



وتملك الشركة الآن 370 متجرا في 12 دولة ويعمل بها أكثر من 75000 شخص.



وظل ريان بعيدا عن الأضواء طوال حياته.



وقالت شركة أسوشيتد بريتش فودز إنه توفي بعد مرض قصير.



وأشاد الرئيس التنفيذي للشركة الأم، بول ميرشانت، بريان بوصفه "أحد عمالقة تجارة التجزئة".