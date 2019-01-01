ملك بلجيكا وزوجته يتفقدان جذورهما العائلية في ولاية تورينجن الألمانية

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في مستهل زيارتهما لألمانيا، بدأ ملك بلجيكا فيليب وزوجته الملكة ماتيلده اليوم الثلاثاء زيارة لمدينة جوتا في ولاية تورينجن وسط ألمانيا لتفقد جذورهما العائلية.

وأمام قصر "فريدنشتاين" استقبل الزوجين الملكيين صباح اليوم الثلاثاء الأمير أندرياس أمير سكسونيا-كوبورج وجوتا ونجله هوبرتوس وزوجته كيلي.

تجدر الإشارة إلى أن العائلة الملكية البلجيكية تنحدر من أسرة ساكس-كوبرج وجوتا الدوقية.

وقام أطفال محليون بالتقديم التقليدي للملح والخبز للزوجين الملكيين عند مدخل القلعة.

وارتدت ماتيلدا فستانا باللون الرمادي يتناسب مع السماء الملبدة بالغيوم، بينما ارتدى فيليب رابطة عنق زرقاء تتناسب مع ملابس زوجته.

واستقبل الزوجين الملكيين رئيس الوزراء ولاية تورينجن، بودوراميلوف، الذي أهداهما نسخة مكررة من لافتة تاريخية صُنعت عام 1856 للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتتويج أول ملك لبلجيكا، ليوبولد الأول.

وفي مدينة فايمار يزور الزوجان الملكيان حتى مساء اليوم النصب التذكاري لمعسكر الاعتقالات النازي في مدينة بوخنفالد، إلى جانب المتحف الجديد ومتحف "باوهاوس" في فايمار.

يُذكر أن الملك فيليب -59 عاما- تزوج الملكة ماتيلده -46 عاما- عام 1999. ويتسم الزوجان بالتحفظ.

ومن المقرر أن يواصل الملكان جولتهما الألمانية، التي تستغرق يومين، غدا الأربعاء بالتوجه إلى ولاية سكسونيا-أنهالت شرقي البلاد.