ضبط 36 ألف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء في الغربية

شدد اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، على تكثيف الحملات التموينية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، للتأكد من توافر المنتجات البترولية والالتزام بالقرارات والتعليمات الوزارية المحددة لإجراءات البيع والتداول.

وفي هذا الإطار شنت مديرية التموين بالغربية حملات تموينية بالاشتراك مع الإدارة العامة للتجارة الداخلية ومباحث تموين الغربية؛ أسفرت عن تحرير 7 محاضر لمخالفات تضمنت تجميع مواد بترولية وبيع بأزيد من السعر المقرر وتصرف في 8500 لتر سولار وحالات امتناع عن البيع، بالإضافة إلى ضبط 36200 لتر سولار مجمعة بغرض تخزينها وبيعها في السوق السوداء بمركز ومدينة طنطا والمحلة الكبرى.

ومن جانبه؛ أكد محافظ الغربية على استمرارية هذه الحملات على مدار 24 ساعة يوميًا لمتابعة الالتزام بالأسعار المحددة من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية ولمواجهة كافة أوجه الغش التجارى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشيرًا إلى متابعته الدورية للوضع من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والمرتبطة بغرف العمليات الفرعية بجميع مراكز ومدن المحافظة للتأكد التام من توافر المنتجات البترولية بجميع المحطات ومستودعات الغاز والالتزام بالأسعار المحددة وكذا متابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة المقررة.