جهاد عامر تهنئ مجموعة الإسماعيلية رئاسةً ومتطوعين على نجاح تنظيم البطولة

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توجهت الدكتورة جهاد عامر مساعد رئيس اللجنة المنظمة ورئيس لجنة المتطوعين ومرافقي المنتخبات إلى محافظة الإسماعيلية اليوم الاثنين لحضور المباراة الختامية التي تقام بإستاد الإسماعيلية بين منتخبي تونس وغانا ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر.

وتقدمت الدكتورة جهاد عامر التهنئة والتقدير والورود لمجموعة الإسماعيلية رئاسةً ومعاونين ومتطوعين على نجاح تنظيم المباريات التي أقيمت بإستاد الإسماعيلية، مشيدة بأداء الشباب المتطوعين في تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية بمجموعة الإسماعيلية.

واستضاف استاد الإسماعيلية منافسات المجموعة السادسة بالبطولة التي ضمت كل من منتخبات الكاميرون وغانا وبنين وغينبا بيساو في مرحلة المجموعات.

وقالت الدكتورة جهاد عامر :"الشباب المتطوعون في تنظيم البطولة يسطرون نجاحات عديدة على مستوى تنظيم البطولة في جميع الاستادات التي تقام بها المباريات" ، وكذا خلال استقبال وتوديع المنتخبات في المطار والاستضافة في الفنادق، والشباب المتطوعين مرافقي المنتخبات المشاركة.

وأوضحت أن الشباب المتطوعين يقدمون صورة مشرفة بأدائهم المتميز في مختلف المواقع الخدمية داخل الاستادات.