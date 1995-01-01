وفاة الملياردير الأمريكي روس بيروت منافس كلينتون وبوش الأب

توفي الملياردير الأمريكي روس بيروت الذي خاض حملتين رئاسيتين غير ناجحتين في التسعينيات، اليوم /الثلاثاء/، حيث أكد المتحدث باسم عائلة روس نبأ وفاته عن عمر ناهز الـ89 عاما.

وكان بيروت قد خاض أول انتخابات رئاسية له عام 1992 وجاء في المركز الثالث بعد بيل كلينتون وجورج بوش الأب والتي فاز فيها كلينتون، بينما حصل روس فيها على 19% من إجمالي الأصوات وهو ما لم يحققه أي مرشح من غير المنتمين للحزبين الرئيسيين الديمقراطي والجمهوري بالولايات المتحدة.

وقد أصبح بيروت مليارديرا في منتصف الخمسينيات من عمره بعد أن باع شركته " إي دي إس ـ أنظمة البيانات الإليكترونية " لشركة "جنرال موتورز" مقابل 5ر2 مليار دولار.

وأسس بيروت حزب الإصلاح في عام 1995 ، وفي العام التالي، في الانتخابات الرئاسية 1996 ، حصل على 8% من عدد أصوات الناخبين كمرشح لحزبه.

كما لفت أنظار الأمريكيين إليه خلال حرب فيتنام نظرا جهوده من أجل إيجاد ظروف حياة أفضل لأسرى الحرب من الأمريكيين ، وقد سافر من أجل هذا الغرض إلى لاوس حيث التقى بسفيري روسيا وفييتنام الشمالية ، وكرمته وزارة الدفاع الأمريكية عام 1974 لتلك الجهود.