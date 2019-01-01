حكومة كوريا الجنوبية: تشكيك «آبي» في التزام سول بعقوبات كوريا الشمالية خطير

أعرب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي لي ناك-يون اليوم الثلاثاء، عن قلقه إزاء تصريحات رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، التي تشير إلى وجود صلة بين القيود اليابانية المفروضة على صادرات معينة لسول وبين الالتزام بالعقوبات الأممية المفروضة على كوريا الشمالية.

وأرسل "لي" - حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - خطابًا لليابان يبدي فيه احتجاجه على تصريحات رئيس الوزراء الياباني، مطالبًا إياه بتوضيح نواياه، مؤكدًا أنه لم يحصل على رد من آبي في هذا الشأن حتى الآن. وقال "لي" إن تصريحات آبي قد تكون خطيرة ويمكن أن تزعزع نظام الأمن الإقليمي الذي تم الحفاظ عليه لمدة طويلة.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية التزامها الصادق بالعقوبات المفروضة على الشطر الشمالي.

وفي هذا الصدد، أوضح "لي" أن الحكومة تخطط لتوجيه طلب للجمعية الوطنية الكورية الجنوبية للموافقة على زيادة التمويل اللازم لتشجيع إنتاج المواد الصناعية محليًا.

وكان آبي قد صرح - أمس الأول - بأن التشكيك في التزام كوريا الجنوبية بقرارات الأمم المتحدة "أمر طبيعي"، مشيرًا إلى أن سول لم تلتزم باتفاق يخص حل المشكلات المتعلقة باستعمار اليابان لكوريا من عام 1910 وحتى 1945.

تجدر الإشارة إلى أن طوكيو ألغت المعاملة التفضيلية التي تمنحها للشركات الكورية الجنوبية التي تستورد موادا كيميائية ضرورية في تصنيع أشباه الموصلات وأجهزة العرض الرقمية.

وقالت حكومة آبي إن سول لم تعد مشتريًا جديرًا بالثقة لشراء المنتجات اليابانية، لأنها لم تلتزم بالمعاهدة التي أبرمت في عام 1965 بخصوص حل القضايا التاريخية بين البلدين، خاصة العمل القسري في وقت الحرب.