قراران بإنشاء صندوقين حكوميين للتأمين على طلاب المدارس والأزهر

أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، قرارين رقم 1583، و1584 لسنة 2019 بشأن إنشاء صندوقى التأمين الحكومى لرعاية طلاب مدارس مصر والتعليم الأزهرى، بحسب محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية فى بيان اليوم.

ووفق عمران، يستهدف القراران توفير مظلة للحماية التأمينية للطلاب ضد أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن الحوادث، والإصابات البدنية وما ينتج عنها من عجز كلى أو جزئى، وتغطية تكلفة إجراء عمليات جراحية والعلاج وبما لا يتعدى للحد الأقصى المنصوص عليه لمبلغ التأمين، بالإضافة إلى امتداد التغطية فى صندوق رعاية طلاب مدارس مصر نحو تقديم إعانات اجتماعية للطلاب فى بعض المحافظات النائية.

وقال عمران: إن الصندوقين سيداران من خلال مجلسى إدارة يتكون كل منهما من رئيس وستة أعضاء ــ منهم اثنان من ذوى الخبرة فى مجال التأمين توافق عليهما الهيئة ــ ويصدر بتشكيلهم قرار من السلطة المختصة، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما يكون لكلا الصندوقين مديرون تنفيذيون لمباشرة العمل اليومى للصندوقين.