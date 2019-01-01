الأمم المتحدة تقيم أوضاع اللاجئين وظروفهم المعيشية في معسكرات الإيواء بالمجر

يزور المقرر الخاص المستقل للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان وأوضاع المهاجرين فيليب غونزاليس موراليس، غدا المجر، لمدة أسبوع.

وذكر بيان لمكتب الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الثلاثاء، أن المقرر الخاص سوف يتولى تقييم القوانين والسياسات والممارسات الحالية في المجر، وتأثيرها على حقوق الإنسان لجميع المهاجرين.

وأشار البيان إلى أن موراليس سيعقد اجتماعات مع السلطات الحكومية ذات الصلة، وممثلي السلطة القضائية، ووكالات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك بعض المهاجرين، حيث سيقوم بزيارة مراكز استقبال اللاجئين؛ للتعرف على وضع الأطفال، وطبيعة الحياة في مراكز احتجاز المهاجرين وفي مناطق العبور.

كما سيعرض موراليس استنتاجاته الأولية وتوصياته في مؤتمر صحفي يعقد يوم 17 يوليو الجاري في بودابست، وسيقدم تقريره المفصل إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف في يونيو من عام 2020.