في سابقة هي الأولى من نوعها، تفتحت زهور اللوتس القديمة، أمس الأحد، في حديقة "يوان مينج يوان" المعروفة بـ"القصر الصيفي القديم"، والواقعة في حي هاي ديان بضاحية بكين الغربية في الصين، من بذور مدفونة تحت الأرض لما يتخطى الـ100 عام.

وذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية، أنه تم العثور على 11 بذرة لزهرة اللوتس القديمة خلال الحفر الأثري بالقصر خلال عامي 2017 و2018، قبل أن يختار الخبراء الصينين 8 منهم لزراعة وإجراء التجارب عليهم.

وعقب الكشف عنهم، أجرى معهد علم النبات في الأكاديمية الصينية للعلوم، تجربة زراعة على 8 من بذور اللوتس في عام 2018، مستخدمين تجربة "الكربون-14" لتحديد عمرها، وبالرغم من نمو جميع بذور نباتات اللوتس التي زرعت في بركة بحديقة القصر في أبريل الماضي، إلا أن واحدة فقط هي التي أزهرت الآن.

وأرجع الباحثون نمو جذور وإزهار أوراق البذور التي ظلت مدفونة 100 عام تحت الأرض، لسببين، الأول "دفنها في تربة الخث" - وهي تربة تحتوي على كمية كبيرة من المواد العضوية وبشكل أساسي على مادة الخُث، وهي نسيج نباتي نصف متفحّم يتكون بتحلّل النباتات تحلّلا جزئيا، وتتميز هذه التربة بأنها داكنة اللون وتسخن بسرعة في الربيع- حيث درجة الحرارة والرطوبة المنخفضة التي لا تمكن الميكروبات من الوصول إليها، والأخرى لـ"القشرة الخارجية الصلبة لبذرة اللوتس"، التي تمنع الماء والهواء من الدخول والخروج إليها؛ ما جعل البذور في سبات تام وتوقف الأيض.

وتعجب العديد من مستخدمي الإنترنت في الصين من جمال زهرة اللوتس وإزهارها بعد 100 عام من السبات العميق، واصفين ذلك بـ"المعجزة".