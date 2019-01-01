التجمع الثقافي لغرب أفريقيا يدعو لسن تشريعات دولية لتجريم المساس بالمقدسات الدينية

دعا التجمع الثقافي الإسلامي في موريتانيا وغرب أفريقيا ،اليوم الثلاثاء، إلى سن تشريعات دولية لتجريم المساس بالمقدسات الدينية .. مثمنا قرار البرلمان الأوروبي بأن انتهاك المقدسات الدينية لا يدخل في باب الحريات التي يمكن أن تصان بمقتضى القوانين.

وأكد رئيس التجمع الشيخ محمد الحافظ النحوي - في بيان له اليوم عقب اجتماع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز المنتهية ولايته مع القيادات الدينية في نواكشوط - على ضرورة تجفيف منابع الإساءة من خلال منهج تربوي شامل يستمدّ منه كل أبناء موريتانيا ، شحنة وافية من السيرة النبوية .. داعيا الدول الكبرى والمنظمات الدولية إلى احترام إرادة الشعب الموريتاني وتقدير حرصه على عدم انتهاك مقدساته.

واقترح النحوي تخصيص يوم وطني لنصرة ومحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومواجهة أية إساءة للجناب النبوي الشريف بإشراف مباشر من رئيس الجمهورية ..معربا عن ارتياحه للقاء علماء الدين مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز والتشاور بشأن هذه القضية الحساسة والدعوة لاستكمال المشاورات، وبشكل عاجل، لتشمل أوسع قدر ممكن من علماء الوطن البارزين لاتخاذ موقف يمثل الرأي العام الفقهي في البلاد.

يشار إلى أن المدون الموريتاني محمد الشيخ ولد مخيطير كان قد سب النبي (صلي الله عليه وسلم) في مقال له ، الأمر الذي أثار موجة سخط شملت مختلف المدن الموريتانية.