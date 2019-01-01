حذر رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إيران من أنها في مرمى الطائرات الحربية الإسرائيلية، وذلك على خلفية تهديدات إيرانية بتدمير إسرائيل.

وقال نتنياهو في تصريحات علنية في قاعدة جوية إسرائيلية إن "إيران كانت تهدد في الفترة الأخيرة بتدمير إسرائيل...عليها أن تتذكر أن هذه الطائرات (الإسرائيلية) يمكنها الوصول إلى أي مكان في الشرق الأوسط بما في ذلك إيران وبالتأكيد سوريا"، وفقا لوكالة رويترز.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية للأنباء الأسبوع الماضي عن برلماني إيراني بارز قوله إنه إذا هاجمت الولايات المتحدة إيران فإن إسرائيل ستدمر في نصف ساعة.