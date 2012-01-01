حارس تونس يعتذر للجماهير بعد أزمته مع جريس

قدم معز حسن، حارس مرمى منتخب تونس، اعتذارًا، عما بدر منه تجاه الجهاز الفني لمنتخب بلاده، مساء أمس الإثنين، في المباراة التي جمعت "نسور قرطاج" أمام غانا، في دور 16 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وانتهت بفوز الأول بركلات الجزاء بنتيجة 5-4.

ونشر حسن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" رسالة اعتذار عما بدر منه في مباراة الأمس، حيث اعترض بشكل غير لائق على قرار مدربه، آلان جريس، وذلك أثناء استبداله، بفاروق بن مصطفى الحارس الثاني، قبل نهاية اللقاء، بدقائق معدودة، لقدرة الأخير على التصدي لركلات الترجيح.

ومن المقرر أن يلتقي نسور قرطاج، منتخب مدغشقر، الخميس المقبل، في دور الثمانية.

وكان هذا الفوز هو الأول بعد ستة انتصارات متتالية للنجوم السوداء على نسور قرطاج، في تاريخ البطولات الإفريقية، كان آخرها الفوز في دور الثمانية بنتيجة 2-1 في نسخة 2012.