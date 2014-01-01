مسؤول روسي: نأمل باستئناف التعاون مع الاتحاد الأوروبي في ظل قيادته الجديدة

قال ممثل روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف:"إنه يأمل بأن تتمكن روسيا مع القيادة الجديدة في مؤسسات الاتحاد الأوروبي من استئناف التعاون مع أوروبا في مختلف المجالات".

وأضاف تشيجوف لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الثلاثاء:"من السابق لأوانه القول كيف سيتصرفون فيما يتعلق بروسيا، ونحن نأمل أن يسود المنطق السليم في الاتحاد الأوروبي، وأن نتمكن في ظل القيادة الجديدة من استئناف التعاون في المجالات المختلفة، بما في ذلك التعاون البرلماني، حيث أنه متوقف منذ خمس سنوات".

كان مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي قد أعلن في يونيو الماضي، أن بلاده مستعدة للتفاعل مع البرلمان الأوروبي المنتخب حديثا، مشيرا إلى أن التعاون البرلماني بين الجانبين سيستأنف عاجلا أم آجلاً.

وكانت لجنة النظام الداخلي للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا اعتمدت في وقت سابق قراراً بشأن منح وفد روسيا صلاحيات للمشاركة في الدورة الصيفية لها.

يذكر أن (موسكو) قررت في 2017 تعليق سداد اشتراكاتها المالية في مجلس أوروبا ، بسبب عدم مشاركة وفدها في عمل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وذلك لحرمانه من عدد من الحقوق الهامة بعد أحداث عام 2014 في أوكرانيا وشبه جزيرة القرم.