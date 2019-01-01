محافظ دمياط: تفعيل مبادرة «المصريون يتعلمون» بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار

قالت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض،إنه سيتم تفعيل مبادرة "المصريون يتعلمون" من خلال عقد دورات مشتركة بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار لتدريب طلاب الجامعة والمعلمين في مجال محو الأمية وتوفير الحافز المادي لهم لتحقيق طفرة في هذا القطاع خلال وقت قصير.. مشددة على ضرورة تبني خطة محددة لإعلان دمياط خالية من الأمية قريبا.

وأكدت المحافظ، في تصريح اليوم الثلاثاء، أهمية تضافر كافة الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتنسيق التام مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للقضاء على الأمية باعتبارها أحد أهم القضايا القومية التي تعرقل مسيرة التنمية.. منوهة بأن عدد الأميين بالمحافظة لا يتعدى 200 ألف فرد.

وأشارت إلى أنه تم اختيار فرع الهيئة بدمياط ضمن أفضل خمس محافظات على مستوى الجمهورية وذلك في تفعيل دور طلبة الجامعة في هذا القطاع بالإضافة إلى إنشاء مركز لتعليم الكبار بالجامعة وكذلك الإعلان عن مدينة دمياط الجديدة التي تعد ثاني أكبر المدن بالمحافظة في عدد السكان خالية من الأمية ، وتنضمام المدينة لعضوية الشبكة الدولية لمدن التعلم التابعة لليونسكو التي ستساهم في توفير الدعم الفني والمالي للقضاء على الأمية بالمحافظة وتعزيز مهارات التعلم.