وزير الاقتصاد الألماني يحذر من عدم الاستفادة من تكنولوجيا القيادة الذاتية

حذر وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير، من عدم استفادة بلاده من تكنولوجيا القيادة الذاتية.



وفي مستهل زيارته لأمريكا التي تستغرق خمسة أيام، قال السياسي المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الاثنين:" لا ينبغي أن نركن إلى الدعة والاسترخاء بل علينا الانطلاق".



وأجرى التماير رحلة تجريبية بسيارة ذاتية القيادة من إنتاج شركة زوكس الأمريكية، ووصف الوزير الألماني هذه الرحلة بأنها حدث مثير للإعجاب.



وأضاف التماير أن كبرى شركات تصنيع السيارات في بلاده تبذل العديد من الجهود البحثية في مجال القيادة الذاتية " ولم يتأكد في الوقت الراهن بعد من سيتفوق في النهاية"، وطالب بتوفير الظروف الإطارية في بلاده حتى تكون أول من ينفذ الأنظمة الجديدة.



وتعد القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي مكونين رئيسيين في الاستراتيجية المثيرة للجدل التي أعدها التماير بخصوص الصناعة والتي أبدى فيها الوزير تأييده لتنشيط دور السياسة في مجال الصناعة.



وسيظل التماير في وادي السيليكون حتى غد الثلاثاء وسيجري خلال ذلك محادثات مع ممثلي شركات تكنولوجيا المعلومات ومراكز الأبحاث.



وسيجري التماير محادثات مع ممثلي الحكومة الأمريكية في واشنطن يومي الأربعاء والخميس المقبلين.