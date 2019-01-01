قطاع الأعمال والإنتاج الحربى يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون المشترك

وقع وزارتا الدولة للإنتاج الحربى وقطاع الأعمال العام، مذكرة تفاهم فى مجال المعاونة الفنية والاستشارات والشراكة فى المشروعات القومية والصناعية، فى إطار اهتمام الدولة بمواكبة التطور التكنولوجى العالمى والتكامل بين مختلف الوزارات والهيئات فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية فى المجالات المختلفة لخدمة المواطن المصرى، بحسب بيان لوزارة قطاع الأعمال،اليوم.

ووفق البيان تم الاتفاق بموجب مذكرة التفاهم على تشكيل لجان فنية مشتركة لإدارة المشروعات محل الاهتمام المشترك تقوم بإعداد الوثائق اللازمة وتنفيذ إجراءات البت فى العروض، وإعداد دراسات الجدوى المبدئية للمشروعات وتقديم المعاونة والاستشارات الفنية وعرض هذه الدراسات لتحديد الجدوى الاقتصادية لها، والبدء بالتعاون فى المرحلة الأولى لمشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية من الكوارتز المصرى (مصنع إنتاج السيلكون المعدنى)، والمقترح تنفيذه بالتعاون بين «الإنتاج الحربى» و«الشركة المصرية للسبائك الحديدية» التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية فى مدينة إدفو بمحافظة أسوان.

ومن جانبه أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن البيئة مناسبة حاليا لتنفيذ العديد من مشروعات التنمية بمصر ومن بينها تنفيذ أولى مراحل مشروع مجمع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، مضيفا أنه من المخطط أن يتم تنفيذ هذا المشروع على مراحل بداية من استخلاص الكوارتز المصرى النقى مرورا بتصنيع السليكون المعدنى والبولى سليكون وصولا إلى تصنيع خلايا وألواح الطاقة الشمسية.