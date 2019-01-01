 محكمة استئناف أمريكية: لا يحق لترامب حظر متابعيه على تويتر - بوابة الشروق
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محكمة استئناف أمريكية: لا يحق لترامب حظر متابعيه على تويتر


نشر فى : الثلاثاء 9 يوليه 2019 - 6:44 م | آخر تحديث : الثلاثاء 9 يوليه 2019 - 6:44 م

أيدت محكمة استئناف أمريكية، اليوم الثلاثاء، حكما لمحكمة أدنى درجة في عام 2018 قال إنه لا يحق للرئيس الامريكي دونالد ترامب حظر أشخاص من متابعة حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

ورأت المحكمة أن التعديل الأول للدستور لا يسمح لترامب ”باستبعاد أشخاص من حوار عبر الانترنت المفتوح‭‭‭ ‬‬‬بطريقة أو بأخرى لأنهم عبروا عن آراء ”لا يتفق معها“، وفقا لوكالة "رويترز".

ولم يرد أي تعليق على الفور من البيت الأبيض أو وزارة العدل أو تويتر.

وحظر ترامب العام الماضي بعض الأشخاص الذين رفعوا دعاوى لإلغاء الحظر عن حساباتهم.


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