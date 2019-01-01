 الرئيس السيسي يهنئ منغوليا بيوم الاستقلال - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يهنئ منغوليا بيوم الاستقلال

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 9 يوليه 2019 - 2:45 م | آخر تحديث : الثلاثاء 9 يوليه 2019 - 2:45 م

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى رئيس منغوليا خالتاما باتولجا، للتهنئة بيوم الاستقلال.

كما أوفد السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية أحمد الأنصاري إلى سفارة منغوليا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.


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