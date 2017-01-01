ألمانيا ترصد زيادة واضحة في عدد حالات الاشتباه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب

رصدت هيئة اتحادية حكومية بألمانيا زيادة واضحة في عدد حالات الاشتباه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ألمانيا.

وأعلنت وحدة الاستخبارات المالية في مدينة كولونيا الألمانية اليوم الثلاثاء أنها تلقت العام الماضي -بصفتها وحدة مكافحة غسيل الأموال بالحكومة الاتحادية- عددا من البلاغات في هذا الشأن يزيد بمقدار الثلث على ما تم رصده عام 2017، وأوضحت أن إجمالي عدد البلاغات في عام 2018 وصل إلى 77252 بلاغا.

وأضافت أنها حولت البلاغات في 58 بالمئة من الحالات بعد فحصها إلى الأجهزة الجنائية المعنية بالأمر، وذلك باعتبار هذه البلاغات مبررة.

وأرجع رئيس وحدة الاستخبارات المالية بـألمانيا كريستوف شولته زيادة عدد البلاغات بصفة خاصة إلى ارتفاع قدر التوعية بالشركات والأجهزة التي من شأنها الإبلاغ عن حالات مشتبه فيها، لافتا إلى أنه تم أيضا تسهيل إجراءات تقديم البلاغات.

وتابع شولته في معرض تقديم التقرير السنوي للوحدة، أن هناك في ألمانيا وعيا بضرورة "مكافحة الجريمة حيثما يضر ذلك بالمجرمين بصفة خاصة- لاسيما فيما يتعلق الأموال".

وحتى الآن يأتي 98 بالمئة من جميع بلاغات الاشتباه من بنوك ومكاتب خدمات مالية.

ومن المقرر مستقبلا تعزيز التوعية في قطاع العقارات أيضا.

يشار إلى أن وحدة الاستخبارات المالية التي تتخذ من مدينة كولونيا مقرا لها تعد وحدة مكافحة غسل الأموال بالحكومة الاتحادية في ألمانيا، وتخضع لوزارة المالية الاتحادية.