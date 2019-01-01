الخطيب يطمئن على الأهلي في معسكره بأسبانيا

أكد سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة بالنادي الأهلي أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، اطمأن خلاله على بعثة الفريق الأول لكرة القدم في معسكرها المغلق المقام حاليًا في مدينة اليكانتي الإسبانية والذي يستمر حتى يوم 16 يوليو الجاري.

وأكد عبد الحفيظ أن محمود الخطيب استفسر عن كافة الترتيبات الخاصة بالمعسكر من حيث الإقامة وملاعب التدريب ووسائل الانتقال وانتظام برنامج الإعداد والمباريات الودية وجميع الأمور التنظيمية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المعسكر، وتجهيز الفريق بالصورة المطلوبة للمرحلة المقبلة المهمة.

وطلب الخطيب من مدير الكرة نقل تحياته للجهاز الفني واللاعبين، وتذليل اية عقبات تصادف معسكر الإعداد الذي يأتي في مرحلة مهمة للغاية، استعدادا لاستئناف المباريات المتبقية من بطولة الدوري.

يذكر ان بعثة الأهلي كانت قد وصلت إلى مدينة اليكانتي الإسبانية عصر السبت الماضي للانتظام في معسكر تدريبي مغلق يتخلله ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى.