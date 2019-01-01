قال فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إن خسارة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية كانت متوقعة، لافتًا إلى المخالفات التى ارتكبها اتحاد الكرة على حد قوله.



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، «اتحاد كرة ساب كل مدربين العالم اختار مدرب متهم في قضية أخلاقيه بمرتب عالي، ورئيس الاتحاد هو اللي شكل الفريق، ولا بد من رحيل كل المساعدين لأعضاء مجلس اتحاد كرة القدم المصري».



وأوضح أن منظومة كرة القدم في مصر فاسدة من الرأس حتى الأقدام، معقبًا: «الاتحاد ارتكب جميع أنواع المخالفات التى لايقبلها أي عقل أو منطق ويجب محاكمته علني».

وودع المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019 المقامة على أرضه، بعد خسارته أمام منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 0-1، أول أمس السبت.