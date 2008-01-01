ثروات الأغنياء تنخفض لأول مرة منذ 7 سنوات

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انخفضت ثروات أغنى أغنياء العالم للمرة الأولى منذ سبع سنوات، وفقا لتقرير نشرته شركة كابجيميناي للخدمات الاستشارية يوم الاثنين.

وهبطت ثروات المليونيرات بنسبة نحو 3% إلى 68 مليار دولار مقارنة بعام 2017. وهذه هي المرة الأولى التي تنخفض فيها ثرواتهم منذ عام 2011.

في ذات الوقت، انخفض عدد المليونيرات لأول مرة منذ الأزمة المالية عام 2008.

وفي ألمانيا، انخفض عدد الأشخاص الذين تزيد ثرواتهم عن مليون دولار إلى 35ر1 مليون شخص، أي ما يمثل 1.1% من سكان ألمانيا.

وتعتقد شركة كابجيميناي أن أسباب هذا الاتجاه هي النزاعات التجارية الدولية وانعدام الأمن الناجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وكذلك الخسائر في البورصات.