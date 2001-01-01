إيدو رئيسا للإدارة الفنية لكرة القدم بنادي أرسنال

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أعلن نادي أرسنال الإنجليزي اليوم الثلاثاء تعيين إيدو لاعب خط وسط الفريق الأسبق رئيسا للإدارة الفنية لكرة القدم.

وذكر أرسنال أن إيدو سوف يضيف خبرة قيمة لمنصبه الجديد، بعدما أنجز وظيفة مماثلة مع المنتخب البرازيلي.

وذكر أرسنال في بيان أن إيدو :"سينسق العمل بين مجموعة تدريب الفريق الأول والأكاديمية واستكشاف اللاعبين، وضمهم من أجل الإشراف على البناء المستمر وتعزيز الفريق بشكل فعال".

وانضم إيدو إلى أرسنال في 2001 وكان جزء من فريق أرسنال " الذي لا يقهر" والذي فاز بلقب الدوري بدون خسارة أي مباراة في موسم 2003 / 2004.

وقال راؤول سانليهي رئيس قطاع الكرة أن إيدو كان " الجزء الأخير والأهم في بانوراما تطويرنا للبنية الأساسية الجديدة لكرة القدم لدفعنا للأمام".

وأضاف :" سيعمل عن قرب مع المدرب أوناي إيمري ومدربي الفريق الأول، وسيلعب دورا مهما في قيادة رؤيتنا لكرة القدم وسيتابع فلسفتنا المتينة في جميع أنشطة كرة القدم الخاصة بنا".

وكان إيدو يعمل مديرا للكرة في نادي كورينثيانز البرازيلي قبل أن يتولى منصب المنسق العام للمنتخب البرازيلي.