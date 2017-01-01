القصبي: النص على «المجتمع المدني» خطأ يجب تصحيحه .. وعبد القوي: معاملة الجمعيات كالمنازل في استهلاك الكهرباء ليس ميزة

نظرت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وانتهت من قراءة 33 مادة من المشروع المقدم من الحكومة ومقارنتها بالقانون رقم 70 لسنة 2017.



وشهدت المناقشات خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، إبداء أعضاء اللجنة ومستشارها، طلعت عبد القوي عدد من الملاحظات بشأن مشروع القانون في عدد من المواد.



وتطرق النواب إلى حذف شرط المقر المستقل من شروط مقرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وشهد هذا الجزء مناقشات بشأن تمكن الجهة الإدارية من دخول مقرات الجمعيات في غير الأماكن المستقلة كالجهات الحكومية والمستشفيات، وأوصت وكيل اللجنة، رشا رمضان بالنص على معايير المقرات في اللائحة التنفيذية.



وأشار أعضاء اللجنة إلى الإضافة التي تضمنها مشروع القانون في المادة الخامسة التي حدد من بين الشروط الواجب توافرها في العضو المؤسس للجمعية ألا يكون من المُدرجين على قوائم الإرهاب.



ولاحظ رئيس اللجنة عبد الهادي القصبي، أن المادة التاسعة تحدثت في نص المشروع عن "مؤسسات المجتمع المدني"، فقال إن هذا خطأ، وأوضح مستشار اللجنة، طلعت عبد القوي، أن مصطلح المجتمع المدني واسع يضم الأحزاب والنقابات وهو ما لا يشمله مشروع القانون.



وأضاف القصبي: "هذا بالفعل خطأ يستوجب التصحيح".



فيما نصت المادة 11 على أنه بمجرد ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية أن تنشر نظامها الأساسي المعتمد من الجهة الإدارية بجريدة الوقائع المصرية، وهو الأمر الذي طرح تساؤلات بشأن الجهة التي تتحمل تكلفة النشر.



ولفت مستشار اللجنة إلى أن القانون رقم 84 لسنة 2002 كان ينص على النشر في الجريدة الرسمية بدون مقابل.



أما المادة 12 فنصت على "أن لكل ذي شأن حق الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي للجمعية والحصول على صورة منه مصدقًا عليها بمطابقتها للأصل من الجهة الإدارية، بعد أداء مقابل خدمة لا يجاوز مقداره 500 جنيه تؤول حصيلته إلى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي".



وأثارت هذه المادة اعتراضات أعضاء لجنة التضامن، موضحين أن القانون رقم 70 لسنة 2017 كان قد حدد قيمة الرسم بما لا يجاوز 100 جنيه.



أما المادة 18 الخاصة بالنص على المزايا التي تتمتع بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون، فقد أثارت جدلًا بسبب حذف المشروع المقدم من الحكومة إحدى الميزات التي كانت واردة في قانون 70، إذ حذف المشروع البند (د) الذي نص على التمتع بتخفيض 30% من أجور نقل المعدات والالات بواسطة السكة الحديد.



من جانبه اعترض مستشار اللجنة، طلعت عبد القوي على البند الخاص بمعاملة الجمعيات والمؤسسات الأهلية معاملة الاستهلاك المنزلي بشأن مرافق المياه والكهرباء والغاز الطبيعي، قائلًا إن هذه ليست ميزة للجمعية، مشيرًا إلى معاملة الاستهلاك المنزلي بنظام الشرائح وهو ما يؤدي لتكبد عدد كبير من الجمعيات مبالغ كبيرة موضحًا أن الجمعيات تشكو من الكهرباء.



من جهتها أوصت وكيل اللجنة، النائبة رشا رمضان، بإعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بمشتريات الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى الجمعيات التي تبنى مستشفيات خيرية من خلال التبرعات، وقالت: "كيف تأخذ تبرعات لبناء مستشفى خيري ثم ادفع هذه التبرعات في ضريبة القيمة المضافة أثناء شراء معدات المستشفى".



واقترحت رمضان النص على أن كل المستلزمات التي تشتريها الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتأدية وممارسة نشاطها، تعفى من ضريبة القيمة المضافة.



أما المادة 22 فتنص الفقرة الثانية منها على أن "يجوز للجهة الإدارية إلغاء الترخيص عند مخالفة الجمعية لشروطه، كما يجوز لها تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النشاط المخالف"، وهو ما عقب عليه رئيس اللجنة، النائب عبد الهادي القصبي، قائلًا: "يجب أن نلجأ للطرق الدستورية".



واستحدث مشروع القانون المقدم من الحكومة نصًا يتعلق بالتبرعات إذ نصت المادة 27 على أن "على كل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي أن يخطر الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر قبل تاريخ توجيه الدعوة وتوضيح الغرض من تلك الدعوة، ولا يجوز التصرف في التبرعات الناتجة عن تلك الدعوة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية وموافاتها بيان إجمالي بما تم جمعه من تبرعات وأوجه ومستندات الصرف وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات بصورها المختلفة".



وأثار هذا النص تساؤلات بين أعضاء اللجنة، وأشار وكيل اللجنة النائب محمد أبو حامد، إلى إمكانية تعامل هذا النص مع تبرعات المواطنين خارج الجمعيات، لافتًا ضبط التبرعات التي توجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي لدعم مريض أو غيره من الحالات الأخرى التي تتطلب تبرعات، معتبرًا هذا النص موضوعًا لضبط هذا الأمر والحد من عمليات النصب التي قد تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



فيما وضعت المادة 33 ضوابط الصرف من الحسابات البنكية للجمعيات والمؤسسات الأهلية ونصت على أن لا يجوز الصرف من هذه الحسابات إلا بتوقيع رئيس مجلس إدارة الجمعية وأمين الصندوق أو من يتم تفويضهما من أعضاء المجلس بناء على قرار مجلس الإدارة الصادر بهذا الشأن وإخطار الجهة الإدارية بأسماء من لهم حق التوقيع.



واستحسن مستشار اللجنة، هذا النص مشيرًا إلى أن عدد من الجمعيات كانت تواجه بعض المشكلات لعدم وجود بديل لأمين الصندوق.



أما المادة 35 فحذر عبد القوي وأعضاء اللجنة من شبهة عدم دستورية بها، حيث تنص على أن "في كل الأحوال التي تصدر فيها الجمعية قرارًا ترى الجهة الإدارية مخالفته لأحكام القانون أو لنظام الجمعية الأساسي، يتعين على الجهة الإدارية أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب هذا القرار خلال 30 يوم عمل من تاريخ إفادتها به والأسباب المبررة لذلك، وللجمعية أن توضح وجهة نظرها للجهة الإدارية مؤيدة بالمستندات خلال السبعة أيام عمل التالية، فإذا انقضت هذه المدة دون سحبه أو إذا اتخذت الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بحسب جسامة ونوع المخالفة ويعتبر قرار الجهة الإدارية نافذا بالقدر وفي الحدود اللازمة لإزالة المخالفة، ويجوز للجمعية التظلم من هذا القرار وفق الإجراءات المعتادة".