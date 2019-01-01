ينهي أفراد أطقم الضيافة الجوية بشركة "إيفا إير"، ثاني أكبر شركة طيران في تايوان، عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي (الثلاثاء 1600 بتوقيت جرينتش) إضرابا مطولا عن العمل أستمر 17 يوما وتسبب في خسائر مالية تُقدر بـ12ر3 مليار دولار تايواني (مئة مليون دولار أمريكي).

وبدأ أكثر من ألفين من أفراد أطقم الضيافة إضرابا عن العمل في العشرين من يونيو.

وتوصل العمال والإدارة إلى اتفاق يتعلق بالامتيازات وظروف العمل مطلع الأسبوع، ما مهد الطريق لإنهاء الإضراب.

وأعلنت إدارة الشركة أن عودة حركة التشغيل إلى طبيعتها قد لا تتم قبل العشرين من يوليو الجاري.

وتسبب الإضراب في إلغاء أكثر من 2200 رحلة حتى التاسع عشر من يوليو، ما أثر على نحو 400 ألف راكب.

ويطالب أفراد الأطقم بأن يكون لهم رأي في حوكمة الشركة، التي تؤثر على جوانب مهمة في عملهم. وقال وزير العمل هو مينج-تشون اليوم الثلاثاء إنه سيتم وضع ضوابط لتحقيق بيئة عمل أفضل.

في غضون ذلك، أقالت الشركة طيارا من منصبه وفتحت تحقيقا في منشوراته التحريضية، التي تعود للخامس من يوليو، والتي تستهدف العمال غير المشاركين في الإضراب. ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الرسمية، فقد اعتبرت الإدارة أن مثل هذه التصرفات تشكل تهديدا لسلامة الطيران.