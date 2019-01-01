أكد إوديون إيجالو مهاجم منتخب نيجيريا، أن مباراة منتخب بلاده أمام جنوب إفريقيا في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، ستكون صعبة للغاية، مشيرا إلى أن هدف الفريق هو تحقيق اللقب.

وقال إيجالو خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : "أعلم أن المباراة ستكون صعبة ولكننا مستعدون للعب بقوة وتحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل ".

وشدد هداف النسور الخضراء على أن لاعبي نيجيريا يسعون للفوز بكأس الأمم الأفريقية هذه المرة وقال :"سنعمل على ذلك جميعا ولا ننظر للألقاب الفردية ".

وعن النقد الذي تعرض له المنتخب بعد الخسارة أمام مدغشقر بدور المجموعات قال: " بعد مباراة مدغشقر واجهنا بعض النقد، لكننا نستغل كل الأخطاء لتحسين أنفسنا وتداركها بعد ذلك، والخسارة غير مقبولة غدا وسنثبت ذلك بتحقيق الفوز على جنوب أفريقيا".

وتابع :"لا أعطي انتباها للنقد وأتقبل النقد البناء من الجميع ، وأقدم أفضل ما لدي دائما في المباريات".

ووجه إيجالو رسالة إلى الشعب النيجيري قائلا :"أتمنى تشجيعهم ومساندتهم غدًا ونعدهم بتحقيق الفوز على جنوب أفريقيا والتأهل للدور قبل النهائي".