إحصاء: 3275 شخصا لقوا حتفهم العام الماضي إثر حوادث سير بألمانيا

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء أن عدد الوفيات إثر حوادث سير خلال العام الماضي يزيد على ما كان مسجلا في العام الذي يسبقه.

وأوضح المكتب اليوم الثلاثاء بمقره في مدينة فيسبادن الألمانية أن 3275 شخصا لقوا حتفهم العام الماضي إثر حوادث سير بالطرق في ألمانيا، موضحا أن ذلك يزيد على ما تم رصده خلال العام الذي يسبقه بإجمالي 95 شخصا.

يشار إلى أن هذه هي الزيادة الأولى التي يتم رصدها في عدد الوفيات إثر حوادث السير بعد عامين متتالين من التراجع في ألمانيا.

وأشار المكتب مثلا إلى أن عدد المتوفين في حوادث السير بين قائدي الدراجات زاد بنسبة 17 بالمئة تقريبا خلال العام الماضي مقارنة بما كان عليه في عام 2010، حيث بلغ إجمالي 455 شخصا خلال عام 2018، بحسب البيانات.