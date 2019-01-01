زيادة عدد الزوار اليابانيين إلى الشرق الأقصى الروسي

زاد عدد الزوار اليابانيين إلى الشرق الأقصى الروسي بما فيه مدينة فلاديفوستوك خلال العامين الماضيين بعدما طبقت موسكو برنامج التأشيرة الإلكترونية للرحلات للمنطقة.

وذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية، أن عدد الزوار اليابانيين إلى منطقة بريمورسكي كراي الساحلية في أقصى الشرق الروسي تجاوز الـ20 ألف شخص للمرة الأولى العام الماضي، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم هذا العام بعد أن كان أقل من 10 الآف سائح قبل تطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية.

وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا تقوم بتوسيع نطاق تغطية نظام التأشيرة الإلكترونية على مراحل في خطوة تهدف إلى جذب رجال الأعمال والسائحين لتحسين الاقتصاد الروسي.