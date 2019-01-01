محافظ الجيزة: تركيب كاميرات مراقبة على مساحة 3 آلاف متر بسوق برقاش للجمال

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه تم تركيب كاميرات مراقبة على مساحة 3 آلاف متر بسوق برقاش للجمال في مركز ومدينة منشأة القناطر، بجانب بوابات الدخول والخروج وساحة المزاد، والتي تشهد وجود تجمع التجار والبائعين.

وأضاف محافظ الجيزة، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه بالتعاون مع التجار، يجري تركيب كاميرات مراقبة على 34 زريبة داخل السوق سيتم ربطها بوحدة المراقبة والتحكم الرئيسية التابعة للمحافظة داخل السوق، وسيتم متابعتها وتفريغها دوريا من قبل إدارة السوق؛ للتأكد من التعامل الصحيح مع الجمال، ولإحكام الرقابة على كافة جوانب السوق، خاصة يوم الجمعة، والذي يشهد تواجدا كبيرا من قبل التجار.

وأشار إلى أن مديرية الطب البيطري انتهت من رفع كفاءة الوحدة البيطرية داخل السوق للإشراف على علاج أي حيوانات مريضة ترد إليها، مؤكدا أنه يجري تنظيم ندوات إرشادية وتوعية للتجار بالتعامل السليم والرفق بالحيوان، إضافة إلى تعليق "بوسترات" توضح أساليب التعامل الصحيح مع الجمال.

من جهته، قال أيمن السعيد، رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، إنه تم شن حملة يوم الجمعة الماضي، من خلال لجنة على سوق برقاش ضمت مدير مديرية الطب البيطري، ومسئولي الطب الوقائي والموارد البشرية بالمديرية؛ لضبط أي مخالفات، كما سيتم شن حملات مفاجئة لعدم السماح بوجود أي مخالفات.