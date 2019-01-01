أرامكو السعودية توقّع 34 عقدًا بقيمة 18 مليار دولار لرفع إنتاج حقلي المرجان والبري

وقعت أرامكو السعودية اليوم الثلاثاء 34 عقدًا مع شركات سعودية وعالمية، لتنفيذ مشاريع للتصميم والتوريد والإنشاءات، تهدف إلى رفع إنتاج النفط الخام والغاز، من حقلي المرجان والبري (شرق المملكة ) بقيمة إجمالية للعقود بلغت 18 مليار دولار ( 5ر67 مليار ريال).

وقالت "أرامكو" ، في بيان اليوم :" سيتم رفع الانتاج من النفط الخام العربي إلى 550 ألف برميل يوميًا، إلى جانب 5ر2 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز".

وأوضحت الشركة أنه تم إرساء المشاريع على 16 شركة محلية وعالمية لها مقرات في المملكة في مجالات الأعمال الهندسية والتوريد والإنشاء، وقد بلغت نسبة العقود التي فازت بها الشركات المحلية 50 بالمئة من إجمالي العقود.

وأضافت أنه تم إلزام الشركات الفائزة بالعقود بزيادة حجم مشتريات المواد والمعدات من المصنّعين الوطنين، لدعم التصنيع الوطني، ورفع مستوى المحتوى المحلي إلى 70 بالمئة بحلول عام 2021.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، إن هذا البرنامج يعتبر من أبرز مشاريع الطاقة التي يتم تنفيذها اليوم في العالم، فهو يتضمن مرافق بحرية وبرية لإنتاج 550 ألف برميل من النفط يوميًا، ومعمل بطاقة 5ر2 مليار قدم قياسية مكعبة من الغاز الطبيعي تشمل إنتاج 360 ألف برميل من سوائل الغاز الغنية بالإيثان والمكونات الأثقل.

وأوضح أن هذا الاستثمار الرأسمالي الذي تبلغ قيمة عقوده الموقعة اليوم 18 مليار دولار يمثّل منظومة مشاريع تعزّز قدرات أرامكو السعودية بشكل كبير، وتدعم خططها الاستثمارية على المدى الطويل في تلبية الطلب العالمي على النفط.