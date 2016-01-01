 انخفاض أسعار الشقق السكنية في مومباي للعام الثالث على التوالي - بوابة الشروق
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انخفاض أسعار الشقق السكنية في مومباي للعام الثالث على التوالي

نيودلهي - د ب ا:
نشر فى : الثلاثاء 9 يوليه 2019 - 4:15 م | آخر تحديث : الثلاثاء 9 يوليه 2019 - 4:15 م

تراجعت أسعار الشقق السكنية في العاصمة الهندية المالية مومباي للعام الثالث على التوالي، ويرجع ذلك إلى التباطؤ الاقتصادي والانتخابات الاتحادية وأزمة مصارف الظل في البلاد.

وأظهرت بيانات شركة "نايت فراك" للاستشارات في مجال العقارات انخفاض أسعار الشقق السكنية في مومباي بأكثر من العشر مقارنة بذروة ارتفاع الأسعار خلال النصف الأول من عام 2016، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وجاء في تقرير الشركة أنه على الرغم من تصحيح الأسعار وخفض معدلات الفائدة 3 مرات متتالية، ما زال الراغبون في شراء شقق يفضلون انتظار المزيد من تصحيح الأسعار.

ويشار إلى أن سوق العقارات السكنية في الهند يواجه أزمة منذ 3 أعوام، حيث يواجه المشترون وأصحاب شركات العقارات صعوبة في التعامل مع نظام الضرائب الجديد وأزمة النقد في قطاع مصارف الظل.

وجاء في التقرير أن مبيعات الشقق السكنية في أبرز 8 مدن هندية ارتفعت بنسبة 4% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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