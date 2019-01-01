محافظ بني سويف يفتتح المؤتمر العلمي السنوي لنقابة أطباء أسنان

افتتح المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، المؤتمر العلمي السنوي، الذي نظمته نقابة أطباء الأسنان ببني سويف بقاعة فندق توليب، بحضور الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة، والدكتور أحمد فؤاد نقيب أطباء أسنان بني سويف، والدكتور محمد أيوب نائب رئيس جامعة النهضة، والدكتور مجدي محمد الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان ببني سويف، والدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ولفيف من أساتذة طب الأسنان وأعضاء النقابات الفرعية بمحافظات (المنيا، وكفر الشيخ، والفيوم، والغربية).

وفي كلمته أكد محافظ بني سويف حرصه على حضور هذا المؤتمر العلمي الذي يضم نخبة مميزة من كبار الأساتذة والعلماء والباحثين في طب الأسنان، والذي يعتبر بمثابة نافذة مهمة للاطلاع على أخر المستجدات في مجالات طب الأسنان، ومسايرة التطور السريع والمتلاحق في هذا الجانب وفرصة كبيرة لتبادل الخبرات والوقوف على كل ما هو جديد في هذا المجال، مشيرًا إلى أهمية مثل تلك المؤتمرات باعتبارها همزة وصل فاعلة بين العلماء والخبراء المتخصصين.

وأعرب المحافظ عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر الذي يقام على شرف ذكرى المرحوم الأستاذ الدكتور شريف المُفتي، أحد أبناء مصر الأفذاذ والعالم الجليل من علماء طب الأسنان البارزين في مصر والعالم، مشيرًا إلى حرصه الشـديد على حضور كل فعالية من شأنها فتح آفاق جديدة، نحو حياة أفضل للمواطن في شتى المجالات، لا سيما فيما يتعلق بصحته، والخدمات الطبية المقدمة له.

وتتضمن فعاليات المؤتمر جلسات وورش عمل ومحاضرات تخصصية في مجال جراحة الفم والفكين وغرس الأسنان، إلى جانب استخدامات الليزر المتعددة في مجال طب الأسنان، والحشوات التجميلية والتعويضية، وأحدث تقنيات التركيبات الحديثة، بمشاركة نخبة كبيرة من الأساتذة والباحثين وأطباء جراحات الفم والوجه والفكين من بعض الجامعات المصرية.