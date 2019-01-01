إصابة فلسطيني بنيران جيش الاحتلال على حاجز سالم العسكري غرب جنين

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أصيب فلسطيني اليوم الثلاثاء، بنيران جيش الاحتلال الاسرائيلي، بالقرب من حاجز عسكري سالم غرب جنين شمال الضفة الغربية.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت النيران على مواطن مجهول، بالخمسينات من العمر، أثناء تواجده بالقرب من حاجز سالم، وتم نقله الى أحد المستشفيات داخل أراضي الـ48.

وأضافت أن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز العسكري أمام الفلسطينيين المتوجهين الى المحكمة العسكرية في سالم.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي - الليلة الماضية وفجر اليوم - 11 فلسطينيا على الأقل من الضفة.

وقال نادي اﻷسير - في بيان اليوم - إن الاحتلال اعتقل 4 فلسطينيين من الخليل و3 من رام الله وفلسطينيين 2 من كل من بيت لحم ونابلس.

من ناحية أخرى، هدمت الاحتلال الإسرائيلي اليوم، اساسات وأعمدة إسمنتية، في قرية الزعيم شرق مدينة القدس.

وقال مجلس قروي الزعيم - في بيان - إن قوات الاحتلال هدمت أساسات واعمدة لعمارة سكنية في حي الشيخ عنبر، إضافة إلى تجريف أرض تبلغ مساحتها 700 متر مربع، تعود ملكيتهما للمواطن داوود عدوان.