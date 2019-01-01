ترامب: لا ينبغي أن تضر القواعد البيئية بالوظائف

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين بالدفاع عن البيئة، لكنه قال إنه لن يضحى بالوظائف، حيث سعى لتوصيل رسالة إيجابية بشأن سجله في مجال البيئة وسط استطلاعات تظهر أنه يتباطئ في الاستجابة للقضية.



ويقود ترامب جهودا للتراجع أو إعادة النظر في اتفاقيات وقواعد تتعلق بالبيئة اعتمدتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، الأمر الذي يقدمه ترامب باعتباره إيجابيا للاقتصاد ولكن منتقدين يشيرون إلى أنه قد يلحق أضرارا بالبيئة ويسمح للشركات الكبرى بالنجاة من العقوبة .



وقال ترامب في كلمة ألقاها في البيت الأبيض يوم الاثنين "سندافع عن الوظائف الأمريكية، وسندافع عن البيئة لكننا سندافع عن السيادة الأمريكية كذلك".



واستغل ترامب الخطاب لانتقاد ما وصفه بـ "اتفاقية باريس بشأن المناخ غير العادلة وغير الفعالة والمكلفة للغاية"، التي انسحب منها. كما انتقد ما يسمى بـ"الاتفاق الأخضر الجديد" الذي اقترحه الديمقراطيون التقدميون واصفا إياه بأنه غير ممكن التنفيذ.