تقرير: تركيا تمنع نحو 800 مهاجر من عبور حدودها إلى دول الاتحاد الأوروبي

اعترضت الشرطة التركية 777 مهاجرًا كانوا يحاولون عبور الحدود من تركيا للوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال اليومين الماضيين، حسبما أفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وتم ضبط المهاجرين في محافظة ادرنة، على الحدود مع اليونان وبلغاريا. وأوضحت الأناضول أن المهاجرين جاءوا من الصومال والمغرب وأفغانستان وسورية والجزائر وبنجلاديش.

وتحتجز السلطات المهاجرين في مكتب محلي للهجرة، وفقا للوكالة، ولم يتضح بعد متى وما إذا كانت السلطات التركية ستقوم بطردهم.

وغالبا ما يحاول الأشخاص الذين يهربون من الحرب الأهلية في سورية، وكذلك الصراع في أفغانستان عبور تركيا للوصول إلى الدول الأوروبية.

وبموجب اتفاق وقعته مع الاتحاد الأوروبي عام 2016، وافقت أنقرة على منع المهاجرين من عبور أراضيها إلى أوروبا، مقابل الحصول على مساعدات مالية من أجل مواجهة تدفق اللاجئين في تركيا.

وقد استقبلت تركيا بشكل رسمي أكثر من 5ر3 مليون لاجيء من سورية.

وخلال زيارة إلى البوسنة اليوم الثلاثاء، قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إن قوات الأمن منعت أكثر من مليون مهاجر من العبور إلى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة بين عامي 2015 و2017 .

وأضاف أنه تم إيقاف "99 بالمئة" ممن كانوا يحاولون عبور الحدود.