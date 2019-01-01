افتتاح المرحلة الأولى لمشروع استخلاص المعادن من الرمال السوداء برشيد

افتتح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، المرحلة الأولى لمشروع استخلاص المعادن من الرمال السوداء بشاطئ رشيد، والذي يعد أول خط أنتاج يبدأ العمل به، وذلك في حضور الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتور طه إسماعيل محافظ كفر الشيخ، واللواء عز الدين صالح رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء.

وقال الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، إن التشغيل التجريبي لوحدة فصل التركيز على الشاطئ لاستخراج معدن "المنيت" من خامات الرمال السوداء في رشيد بدأ فعليا بعد انتهاء الشركة الصينية من توريد وتركيب المعدات.

وأضاف ميرة، في تصريحات له، أن الوحدة الثانية داخل المصنع قيد التركيب حاليا، وستقوم هذه الوحدة بفصل 20% من الخامات لاستخراج معادن "الروتيل والزركون والمونازيت" وهناك احتمالات لوجود معدن الذهب، وسيتم التأكد من وجوده من عدمه.

وأشار إلى أن افتتاح المرحلة الأولى سيتحدد وفقا لظروف التشغيل التجريبي يوم السبت المقبل، موضحا أن افتتاح المصنع الإنتاجي للهيئة في رشيد سيتم خلال الـ3 شهور المقبلة، بالتزامن مع سير العمل في وحدتي "مصنع غليون" والتي سيتم افتتاحها أواخر 2019 وتنفذهما شركتان صينيتان، منوها بأن الطاقة الانتاجية للوحدة في المصنع تبلغ 500 طن معادن يوميًا.

ولفت إلى أن المصنع الثالث في البرلس سيتم افتتاحه أول يونيو من العام القادم، موضحا أن حجم العائد سنويا يبلغ 103 ملايين دولار من بيع المعادن في مصنع البرلس فقط.

وقال إن الرمال السوداء تحتوي على 6 معادن مهمة، وتصل الأرباح السنوية للمنطقة الواحدة مثل البرلس على سبيل المثال إذا ما بيعت أو صدرت إلى 159 مليون دولار سنويا، موضحا أنه في حال وضع القيمة المضافة سيتم نقل حجم الاستثمارات من 150 مليار دولار إلى 5 مليارات دولار.

وأضاف أنه يجري إقامة مستعمرات صناعية بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أمر ألا تهدر هذه الموارد ويتم استغلالها بالشكل الأمثل، مؤكدا أن الخط الجديد يقام على مساحة 20 كيلومترا بطول 115 فدانا، خاصة أن منطقة رشيد تملك أكبر احتياطي من الرمال السوداء، إذ يوجد بها 500‏ مليون متر مكعب.

وأشار إلى أن رواسب الرمال المصرية تمثل أكبر احتياطي في العالم‏، تنتشر تركيزاتها العالية من المعادن ذات الأهمية الاقتصادية في الرمال الشاطئية في مناطق على ساحل البحر الأبيض المتوسط حول مصبات فرعي نهر النيل رشيد ودمياط، وتأتي منطقة شاطئ رشيد ثاني منطقة لاستخراج الرمال السوداء بعد شاطىء بلطيم بكفر الشيخ.