الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عميد أركان حرب علاء محمد إبراهيم للتعزية في وفاة الأستاذ الدكتور أسامة محمود عبد الكريم، وإبلاغ أسرته خالص عزاء سيادته ومواساته.