 الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 9 يوليه 2019 - 2:45 م | آخر تحديث : الثلاثاء 9 يوليه 2019 - 2:49 م

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عميد أركان حرب علاء محمد إبراهيم للتعزية في وفاة الأستاذ الدكتور أسامة محمود عبد الكريم، وإبلاغ أسرته خالص عزاء سيادته ومواساته.

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