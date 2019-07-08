صدمة كبيرة عاشتها الجماهير المصرية، بعد خروج المنتخب من بطولة كأس الأمم الإفريقية وتوديع البطولة في دور الـ16 بعد هزيمته من منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا توضح حزن الكبار والصغار للخروج من «الكان».

ولكن سرعان ما أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان «#البطولة مخلصتش»، وطالبوا بدعم المنتخبات العربية الشقيقة وخاصة تونس حيث رشحها الكثيرون للفوز بالبطولة نظرًا للأداء الجيد للاعبين، وأطلقوا هاشتاج «#ادعم تونس».

وطالب عدد من الإعلاميين والفنانين الجمهور المصري بحضور باقي مباريات البطولة التي تعكس الشكل الحضاري للدولة المصرية، خاصة بعد الافتتاح المشرف أمام العالم، ومنهم:

-صلاح عبد الله

أبدى الفنان صلاح عبد الله استيائه من خروج مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية، قائلًا: «كانت ليلة بايخة وسخيفة، كنا في حالة ترقب غير طبيعية من قبل مباراة جنوب إفريقيا بأيام طويلة آملين أن اللاعبين يفاجئونا بأداء مختلف عن المباريات الثلاث الماضية اللي كانوا بايخين برضو».

وتابع في تصريحات إعلامية: «مهما حدث لابد أن يستمر نجاح مصر في تنظيم البطولة الذي بدأ ليلة الافتتاح ويجب تقديم كل الدعم لمواصلته حتى الختام، البطولة مخلصتش، ومش مقصورة على المقصورة، لازم ضيوف مصر تشوفها في أحسن صورة» مستطردًا أن اللجنة المنظمة يجب أن تلعب دورًا في تشجيع الجماهير المصرية حضور المباريات المتبقية من خلال تيسير الإجراءات وتخفيض أسعار التذاكر.

-أحمد صلاح حسني

أعرب الفنان أحمد صلاح حسني، عن دعمة لمنتخب تونس من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلًا: «أتمنى كل التوفيق للمنتخب التونسي أمام إحدى عمالقة القارة السمراء المنتخب الغاني ... تونس تستطيع الصعود».

وبعد فوز تونس على المنتخب الغاني أمس، تابع في «تغريدة»: «ألف ألف ألف مبروك لاخوتنا التوانسة، المنتخب الكبير يظهر بشكل مختلف مع الكبار كنت متأكد ان المنتخب التونسي مستواه هيرتفع لما بتخطي مرحلة لم النقاط ... ألف مبروك لجماهير الكرة التونسية».

اتمني كل التوفيق للمنتخب التونسي امام احدي عمالقة القاره السمراء المنتخب الغاني ... تونس تستطيع الصعود — Ahmed Salah Hosny (@AhmedSalahhosny) July 8, 2019

الف الف الف مبروك لاخوتنا التوانسه المنتخب الكبير يظهر بشكل مختلف مع الكبار كنت متأكد ان المنتخب التونسي مستواه هيرتفع لما بتخطي مرحله لم النقاط ... الف مبروك لجماهير الكره التونسيه 🇹🇳#تونس_غانا #تونس_الخضراء — Ahmed Salah Hosny (@AhmedSalahhosny) July 8, 2019



-عمرو عبد الحميد

علق الإعلامي عمرو عبد الحميد على خروج مصر من بطولة أمم إفريقيا، قائلًا: «البطولة لم تنته، والدولة أبدعت في تنظيم البطولة بشكل رائع، كما أن حفل الافتتاح كان مبهرًا للجميع، والأجواء في المباريات تسير على ما يرام وبشكل رائع».

وأوضح أن هناك مباريات قوية في البطولة يجب متابعتها. وتابع: « منتخب الجزائر قدم مباراة أكثر من رائعة أمام منتخب غينيا وفاز بثلاثة أهداف وتأهل لدور الثمانية، بنقول للجزائر ألف مبروك، ونتمنى لتونس التوفيق، ونحن وراء المنتخبين العربيين وهما تونس والجزائر».

-تامر أمين

طالب الإعلامي تامر أمين، الجمهور المصري بحضور مباريات بطولة الأمم الإفريقية بعد خروج منتخب مصر، قائلًا: «البطولة لسه ما خلصتش، حضور الجمهور بطولة الامم الإفريقية هام للغاية خاصة في نهاية البطولة، وما ينفعش ستادات مصر تبقى فاضية، والعالم بتتفرج علينا، وياريت شركة تذكرتي تخفض أسعار التذاكر، أو مراكز الشباب تعمل رحلات للاستاد».



•دعم على منصات التواصل الاجتماعي للمنتخبات العربية وهاشتاج «#ادعم تونس»

قال ياسر عابدين أحد رواد موقع «تويتر»، أمس على حسابه الشخصي، «ألف مبروك لتونس الخضراء، أدعم تونس الشقيقة».

الف مبروك لتونس الخضرا ادعم تونس الشقيقة ⁦🇹🇳⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁩⁦🇪🇬⁩#تونس_غانا — Yasser Abdin (@Yasser_Abdin) July 8, 2019

وأضاف حساب باسم أندرو مجدي، على «تويتر»، «أتمني تدعيم الشعب المصري للمنتخبات العربية الجزائر وتونس نسيان و التغاضي عن خروج مصر من البطولة، ادعم الجزائر، ادعم تونس».

اتمني تدعيم الشعب المصري للمنتخبات العربيه الجزائر 🇩🇿 و تونس 🇹🇳 و نسيان و التغاضي عن خروج مصر 🇪🇬 من البطوله

ادعم #الجزائر ادعم #تونس — Andrew Magdy Sobhy (@doza221190) July 7, 2019

ونشر حساب مستعار باسم «aty»، أمس الاثنين، قبل مباراة تونس وغانا، «يارب النصر لتونس وتعمل ماتش جميل، ادعم تونس».

#ادعم_تونس يارب النصر لتونس وتعمل ماتش جميل — aty (@mostafaaty) July 8, 2019

وعلق مصطفى من مصر مازحا: «مساء الفل ع الناس الكل بصوت رؤوف بن خليف محتار ادعم تونس ولا موريتانيا موقفى صعب زيهم بالظبط أهم شيء الفرق يمتعونا».