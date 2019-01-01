جامعة الإسكندرية تبحث إنشاء مركز الطب الدقيق للأمراض المستعصية

شارك الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب أمس الإثنين، في فاعليات الاجتماع الموسع لبدء إعلان الخطوات التنفيذية لإنشاء مركز جامعة الإسكندرية للطب التدقيقي بمشاركة كافة الكليات المعنية.



وتناول الاجتماع التنويه بأهداف المركز ومهامه، وتحديد الخطوات التنفيذية لإنشاء المركز بالتعاون مع المراكز العالمية المماثلة.



وأشار الدكتور هشام جابر ان جامعة الإسكندرية تمتلك من الموارد البشرية والبنية البحثية والمعلوماتية ما يجعلها مؤهلة للريادة في هذا المجال ليس فقط على مستوى مصر ولكن في المنطقة بأسرها. فيما أكد الدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب ان المركز يهدف للتعامل مع الطب العلاجى بلغة تعتمد على الدراسات الجينية ومستوى الخلايا حيث تعتبر اللغة العالمية التي يتم تداولها الآن في العالم لتواكب جامعة الإسكندرية ما يحدث من تغيرات جزرية في مجال تشخيص وعلاج الكثير من الأمراض الشائعة والمستعصية.



وقدم الدكتور محمود الزلبانى عرضا علميا تفصيليا لمفهوم الطب التدقيقي (الشخصى) واحدث ما وصل إليه العالم في هذا الاتجاه وعرض سيادته ماتم من خطوات قام بها للتواصل مع المراكز العالمية في العالم في هذا الاتجاه وفرص التعاون الممكنة.



كذلك عرض الزلباني، خارطة طريق لبدء إنشاء المركز من خلال عرض تقديمى يشرح استراتيجيات والأهداف المتوقعة لإنشاء المركز باستخدام الطب الشخصى في علاج المرضى. وبالتالى التوصل إلى نوع الأدوية بشكل أفضل والحصول على نتائج أكيدة وتشخيص أكثر دقة

وقد شارك في الاجتماع السادة العمداء ووكلاء كليات ومعاهد القطاع الطبى ولفيف من الأساتذة المتخصصين.