 المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تطالب أوروبا بمزيد من الاهتمام باللاجئين في ليبيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 يوليه 2019 10:31 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من المسئول الأول عن الخروج المبكر لمصر من كأس أمم أفريقيا؟

النتـائـج تصويت

المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تطالب أوروبا بمزيد من الاهتمام باللاجئين في ليبيا

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 9 يوليه 2019 - 10:23 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 9 يوليه 2019 - 10:23 ص

طالبت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الدول الأوروبية بمزيد من الاهتمام باللاجئين في ليبيا.

وقال ممثل فرع المنظمة في ألمانيا، دومينيك بارتش، في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء: "نطالب الحكومات الأوروبية باستغلال كافة علاقاتها السياسية مع الحكومة الليبية في تحسين أوضاع الأفراد داخل مخيمات (اللجوء)"، موضحا أن الهدف يتعين أن يكون إطلاق سراح كافة هؤلاء الأفراد من المخيمات.

وذكر بارتش أنه يتعين إخراج هؤلاء اللاجئين من ليبيا "كحل طارئ منقذ للحياة"، مضيفا أن المفوضية ترحب في هذا الإطار بمقترح وزير التنمية الألماني جيرد مولر بإنقاذ اللاجئين من ليبيا مباشرة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك