وزراء مالية مجموعة اليورو يرحبون بطلب كرواتيا الانضمام إلى المجموعة

رحب وزراء مالية منطقة العملة الأوروبية الموحدة، اليوم الاثنين، بطلب كرواتيا الانضمام إلى المنطقة، معتبرا هذه الخطوة مؤشرا على الثقة في العملة الأوروبية الموحدة.

كانت كرواتيا قد قدمت طلبا للانضمام إلى منطقة اليورو يوم الخميس الماضي، لتبدأ عملية الانضمام التي قد تستغرق عدة أعوام.

وقال "ماريو سينتينو" رئيس مجموعة وزراء مالية اليورو إن "نية كرواتيا .. توضح أن منطقة اليورو مرتكز قوي للاستقرار والنمو في أوروبا ومازالت تجذب أعضاء جدد".

وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الكرواتية بشأن الرقابة المصرفية والحوكمة عوامل أساسية "توضح عزم كرواتيا على أن تكون جزءا من عائلة اليورو".

جاء قرار كرواتيا طلب الانضمام إلى منطقة اليورو بصورة طوعية لتلتزم بإطار العمل المعروف باسم "آلية أسعار الصرف رقم 2" والتي تلتزم بها الدول التي ترغب في الانضمام إلى منطقة اليورو من أجل ضمان استقرار سعر صرف عملتها أمام اليورو داخل نطاق محدد أثناء فترة دراسة طلب العضوية.

وفي حال وفاء طلب العضوية بالشروط الموضوعة، بالإضافة إلى معايير مثل استقرار معدل التضخم، تقترح المفوضية الأوروبية السماح بانضمام الدولة، حيث يكون على الدول الأعضاء اتخاذ القرار النهائي بشأن الطلب.

كان رئيس المفوضية الأوروبية "جان كلود يونيكر" قد أعلن في يونيو الماضي دعمه لطموح كرواتيا الانضمام إلى منطقة اليورو، حيث اعتبر كرواتيا "مستعدة جيدا" للانضمام إلى المنطقة.

تضم منطقة اليورو حاليًا 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.