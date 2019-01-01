نائب الرئيس الأمريكي: واشنطن ستواصل ممارسة «أقصى قدر من الضغط» على إيران

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم الاثنين، إن واشنطن ستواصل ممارسة "أقصى قدر من الضغط" على الاقتصاد الإيراني، متعهدا بحماية المصالح الأمريكية في منطقة الخليج.



وأضاف بنس خلال فعالية استضافتها منظمة "مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل" أنه "يجب على إيران ألا تسيئ فهم ضبط النفس الأمريكي على أنه افتقار للعزم الأمريكي".



وأكد نائب الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة ستسعى إلى كبح السياسة الخارجية لإيران.



وتابع بنس قائلا " نتمنى الأفضل ولكن الولايات المتحدة الأمريكية وجيشنا مستعدان لحماية مصالحنا وحماية موظفينا ومواطنينا في المنطقة".



واستطرد بنس قائلًا: "سنستمر في ممارسة الضغط على اقتصادهم".



كما أصر بنس على أن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بضمان عدم تمكن طهران من الحصول على سلاح نووي ، مشيدا بانسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي الموقع مع القوى العظمى في عام 2015.



وعقب انسحابها من الاتفاق ، فرضت الولايات المتحدة عقوبات صارمة على ايران شملت قطاعات النفط والبتروكيماويات . من جانبها،ردت ايران على الخطوة الأمريكية باعلان التراجع عن بعض التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي.