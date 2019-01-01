صفاء عصام الدين وإسماعيل الأشول وأحمد عويس

وافق مجلس النواب، في ختام جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على طلب النائب العام بالإذن بسماع أقوال النائب خالد مصباح، في البلاغ المقدم ضده من قبل مديرية الشؤون الاجتماعية بمحافظة الغربية «دون اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده»، بشأن ما اعتبروه إهدارًا للمال إبان رئاسته جمعية قطور بالغربية.

وطالب عبد العال، النواب بعدم إثارة المشكلات، قائلًا: «النواب أفضل تمشي جنب الحيط، ومدام أنت عضو مجلس النواب عليك أن تكون حريصًا، ممكن أي حد يقول كلام يعور بس مش يضعك تحت طائلة القانون..».

كما رفض المجلس طلب رفع الحصانة عن النائب عبد السلام الخضراوي، فى بلاغ سب وقذف من أحد المواطنين.