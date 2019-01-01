 الاتحاد الأوروبي يطالب إيران بوقف انتهاكاتها للاتفاق النووي - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يطالب إيران بوقف انتهاكاتها للاتفاق النووي

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 9 يوليه 2019 - 1:04 م | آخر تحديث : الثلاثاء 9 يوليه 2019 - 1:04 م

جدد الاتحاد الأوروبي، مساء الثلاثاء، مطالبته لإيران بالتوقف عن انتهاكاتها للاتفاق النووي، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.
وأعلنت إيران يوم الأحد الماضي، تقليصًا جديدًا في التزاماتها بالاتفاق النووي، وهددت بالمزيد إذا لم يتحرك الأوروبيون لصيانة حقوقها المنصوص عليها في الاتفاق.
ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، فقد أعلن المتحدث باسم الحكومة، على ربيعي، في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، عن تطبيق إيران للخطوة الثانية في خفض تعهداتها في إطار الاتفاق النووي، قائلًا: «سنبدأ اليوم رسميًا تجاوز مستوى 3.67 % في تخصيب اليورانيوم».

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