مياه الأقصر تتحرك بعد تسمم عدد من المواطنين

أصدر السيد اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، تعليماته بتحرك إدارة المعامل للتوجه مناطق (نجع الحامد -المزارية- الأقالتة) بمركز القرنة، بناء على تعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، لرفع عينات من مقر منطقة الشكوى من منازل المصابين أو جيرانهم.



وقد تم التأكد من مطابقة المياه للمواصفات بخطوط طرد عملية مياه النقالي، وأيضا مطابقة مواصفات المياه من منازل المواطنين المتضررين وجيرانهم بالمنطقة المذكورة.



وجاءت التحاليل من ناحية الكلور المتبقى أو العكارة كالأتى: -



- وجود كلور متبقي بالمياه يتراوح من 2.3الي 3.4 حيث (الحدود المقررة لا تزيد عن 5ملجم/لتر).



- العكارة تتراوح بين 0.14 إلى. 0.23 وحدة عكارة حيث (الحدود المقررة لا تزيد العكارة عن واحد صحيح).



- كما تم تم رفع عينات لإجراء التحاليل البكترلوجية عليها بمعامل الشركة.