وكيل «النواب»: لا بد من محاسبة اتحاد الكرة وتقديم الاستقالة غير كافي

• لا مانع من تعديل قانون الرياضة.. ولا بد من وجود جيل قادر على إدارة المرحلة المقبلة

قال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إنه تقدم شخصيًا بطلب إحاطة لمحاسبة اتحاد الكرة عن المخالفات، وحذر كثيرًا من تداعيات الأمر خاصة بعد الخروج من كأس العالم، معقبًا: «الاتحاد كان بيستقوى بالقوانين الدولية للاتحادات اللي أتاح الفرصة الاستمرار في الخطأ».



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أنه لا بد من محاسبة اتحاد الكرة القدم المصري على أخطائه، سواء سوء اختيار المدير الفني للمنتخب، أو المحاملات الفجة.



وتابع: «تقديم الاستقالة غير كافي ولابد من محاسبة أعضاء الاتحاد إداريا وماليا، وإعلان ميزانية اتحاد الكرة ومصادر إنفاقها»، لافتًا إلى تحقيق الجهات المعنية في ملفات الاتحاد،وسيتم تشكيل لجنة مختصة للنظر في طلبات الإحاطة.



وأوضح أنه لا مانع من تعديل قانون الرياضة لكي يتواكب مع المرحل الراهنة، ولا بد من وجود جيل جديد لديه القدرة والشجاعة لإدارة المرحلة المقبلة.



وودع المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019 المقامة على أرضه، بعد خسارته أمام منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 0-1، أول أمس السبت.